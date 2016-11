IS zabiło ponad 300 byłych policjantów na południe od Mosulu

Dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS) prawdopodobnie zabili przed trzema tygodniami ponad trzystu byłych funkcjonariuszy policji i spalili ich ciała w masowym grobie na południe od Mosulu, leżącego na północy Iraku – podała w czwartek Human Rights Watch.

Reporter Agencji Reutera był w miejscu, gdzie znajduje się masowy grób, niedaleko miasta Hammam al-Alil, ok. 25 km na południe od Mosulu. Na początku listopada miasto zostało całkowicie odbite z rąk IS przez irackie siły rządowe w ramach ofensywy na Mosul.

Według okolicznych mieszkańców, ekstremistyczni bojownicy strzelali do ofiar i obcinali im głowy. Około 200 osób zostało zabitych na kilka tygodni przed wycofaniem się IS z miasta.

Według HRW, byli policjanci zostali oddzieleni od grupy około dwóch tysięcy osób zamieszkujących okoliczne wsie i miasteczka i zmuszeni do opuszczenia ich w październiku wraz z bojownikami z IS, gdy ci wycofywali się do Mosulu oraz do miasta Tal Afar, 55 km na zachód od Mosulu.

HRW powołuje się na jednego z mieszkańców, który powiedział, że widział, jak bojownicy IS jadą czterema dużymi ciężarówkami wiozącymi od 100 do 125 mężczyzn. Pośród nich rozmówca HRW rozpoznał dawnych policjantów.

Kilka minut później usłyszał odgłosy strzałów z broni i krzyki wołania o pomoc. Następnej nocy 29 października miała miejsce podobna sytuacja z grupą od 130 do 145 osób – powiedziała ta osoba HRW.

Inny świadek, mieszkaniec Hammam al-Alil, poinformował, że trzy noce z rzędu słyszał odgłosy z broni automatycznej, około siedmiu minut drogi od tej miejscowości.

– To jest kolejny dowód na przerażające masowe zbrodnie popełnione przez IS na byłych funkcjonariuszach sił bezpieczeństwa w Mosulu i wokół niego – powiedział zastępca dyrektora ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej HRW Joe Stork. Podkreślił, że „IS powinna być rozliczona z tych zbrodni przeciwko ludzkości”.

RS, PAP