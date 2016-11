Fala mrozów na Syberii, Ałtaju i Uralu

Anomalne dla listopada mrozy dotarły do Syberii, Ałtaju i Uralu; w obwodzie omskim i Kraju Ałtajskim temperatura spadła poniżej minus 40 stopni Celsjusza – relacjonują rosyjskie media. W obwodzie swierdłowskim doszło do awarii ogrzewania bloków mieszkalnych.

W obwodzie omskim na Syberii od środy odnotowano temperatury wyjątkowe w drugiej połowie listopada: nocą mrozy sięgają minus 35 stopni, a miejscami - minus 40 stopni. Są to rekordy, jakich o tej porze roku nie odnotowano regionie od czterech dekad. Tak silne mrozy utrzymają się do końca tygodnia.

Służby meteorologiczne ostrzegły, że w obwodzie tomskim w najbliższy weekend temperatura spadnie w niektórych rejonach do minus 40 stopni.

W Kraju Ałtajskim synoptycy prognozują spadek temperatury nawet do minus 45 stopni. Do czwartku hospitalizowano w Barnaule kilkanaście osób z odmrożeniami. Służby Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zalecają mieszkańcom, by wstrzymali się od dalszych wyjazdów autem. Na drogach zorganizowano patrole i mobilne punkty, gdzie mogą ogrzać się kierowcy, którzy utknęli na trasie.

Już w czwartek w miastach Uralskiego Okręgu Federalnego częściowo odwołano zajęcia szkolne. Uczniowie klas początkowych nie poszli do szkół w Tiumeniu, a w Tobolsku, gdzie odnotowano 32 stopnie poniżej zera, odwołano zajęcia dla uczniów – od najmłodszych do nastolatków. W głównym mieście obwodu swierdłowskiego – Jekaterynburgu ponad 30 bloków zostało w piątek pozbawionych ciepła z powodu uszkodzenia rur centralnego ogrzewania.

Na terenie obwodu swierdłowskiego mrozy w minionych dniach spowodowały awarie usług komunalnych. W mieście Artiomowskij przejściowo bez ogrzewania pozostało około 2 tys. mieszkańców, przedszkole i szkoła. Jeszcze we wtorek awaria trakcji elektrycznej pozostawiła w Jekaterynburgu na kilkanaście godzin bez prądu 117 tys. mieszkańców i 116 instytucji. Synoptycy zapowiadają w obwodzie swierdłowskim utrzymanie się wyjątkowo niskich temperatur przez najbliższe trzy dni.

RP, PAP