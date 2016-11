Francuska armia szkoli orły do walki z dronami

Cztery orły przednie przechodzą obecnie we francuskiej armii szkolenie z zakresu zwalczania dronów. Mają się sprawdzać szczególnie na terenach miejskich i podczas dużych zgromadzeń, kiedy dronów nie można zestrzelić z broni palnej.

– Orły potrafią namierzyć drony z odległości kilku tysięcy metrów, a następnie je zneutralizować – powiedział dziennikarzom generał sił powietrznych Jean-Christophe Zimmerman.

Dodał, że francuskie wojsko opiera się w tej sprawie na doświadczeniach holenderskiej policji, która nauczyła swoje orły chwytać drony szponami i bezpiecznie wylądować z nimi parę metrów dalej.

Wykorzystanie drapieżnych ptaków do zwalczania dronów to swoiste połączenie liczącej kilka tysięcy lat tradycji sokolnictwa z najnowszymi technologiami. Do szkolenia używa się m.in. kawałków mięsa przymocowanych do dronów. Latające drapieżniki od dawna są wykorzystywane na lotniskach do przeganiania ptaków, które mogą wyrządzić szkodę samolotom.

Szacuje się, że we Francji w rękach prywatnych jest ok. 300 tys. dronów.

RP, PAP