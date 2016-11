Wojsko napotyka w Mosulu na zacięty opór ze strony IS

Irackie wojsko biorące udział w ofensywie na Mosul napotyka we wschodniej części miasta na zacięty opór ze strony broniących się tam dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) – powiedział generał sił specjalnych Iraku Sami al-Aridi.

W rozmowie z agencją Associated Press dowódca poinformował, że irackie oddziały w sobotę rano wkroczyły do dwóch dzielnic na wschodzie miasta. Dzień wcześniej siły IS zostały wyparte z innego obszaru Mosulu.

Al-Aridi podkreśla, że mimo tego wojsko trafia na zacięty opór ze strony dżihadystów. Żołnierze atakowani są przez snajperów, granatnikami przeciwpancernymi oraz ostrzeliwani pociskami moździerzowymi. W mieście wzniecane są pożary, aby utrudnić siłom powietrznym precyzyjne naloty na pozycje IS.

Ofensywa mająca na celu odbicie z rąk IS Mosulu rozpoczęła się 17 października. Jest to największa operacja zbrojna w Iraku od czasu opuszczenia w 2011 roku kraju przez wojska amerykańskie.

Szacuje się, że miasta broni 5-6 tys. dżihadystów. Naprzeciw nim stanęły siły koalicji liczące 100 tys. żołnierzy. Mimo to IS nadal jest zdolne do przeprowadzania zamachów na terytorium kraju, a nawet w pobliżu jego stolicy.

Premier Iraku Hajder al-Abadi wielokrotnie deklarował, że zamierza doprowadzić do wyparcia IS z kraju jeszcze w tym roku.

RS, PAP