Nowa załoga dotarła na ISS

Na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) dotarła w nocy z soboty na niedzielę, po dwóch dobach lotu, kolejna trzyosobowa załoga. Jak poinformowało rosyjskie centrum lotów kosmicznych. kapsuła Sojuz bez problemów przycumowała do ISS.

Na ISS przylecieli: Rosjanin Oleg Nowicki, Amerykanka Peggy Whitson i astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, Francuz Thomas Pesquet.

Dla Rosjanina to drugi pobyt w kosmosie. Amerykanka jest światową rekordzistką wśród kobiet, jeśli chodzi o długość pracy na orbicie, gdzie spędziła 377 dni. To jej trzecia wizyta na ISS. Dla Francuza to pierwsza podróż kosmiczna.

Cała trójka, która pozostanie na ISS pół roku, dołączyła do przebywających już tam dwóch Rosjan i Amerykanina.

RS, PAP