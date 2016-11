Trump spotyka się z kandydatami do pracy w administracji

Prezydent elekt Donald Trump przez całą sobotę spotykał się z potencjalnymi kandydatami do swej administracji. Przyjął m.in. Mitta Romney'a oraz generała Jamesa Mattisa. Według mediów pierwszy jest rozważany na szefa dyplomacji, a drugi na szefa Pentagonu.

Trump, niespodziewany zwycięzca wyborów prezydenckich 8 listopada, odbył w sobotę serię spotkań na terenie swojej posiadłości z polem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey.

– Jest genialny, wspaniały człowiek. I co za kariera – rzucił krótko do dziennikarzy, wskazując na Mattisa, gdy żegnał go po około godzinnym spotkaniu. Nie odpowiedział na pytanie, czy Mattis dołączy do jego rządu. Zdaniem amerykańskich mediów, Mattis, emerytowany generał w Korpusie Piechoty Morskiej USA, który kierował Centralnym Dowództwem, jest rozważany na ministra obrony.

Najbardziej wyczekiwane przez media było jednak spotkanie Trumpa z byłym gubernatorem stanu Massachusetts Mittem Romney'em, jednym z największych krytyków nowojorskiego biznesmena. Jeszcze przed spotkaniem media spekulowały, że 69-letni Romney, były kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta w 2012 roku, jest rozważany przez Trumpa do objęcia po Johnie Kerrym stanowiska sekretarza stanu USA.

Po spotkaniu, które trwało półtorej godziny, żaden z nich nic nie powiedział, poza kurtuazyjnymi grzecznościami. Nie wiadomo więc, czy Trump zaproponował Romney'owi stanowisko ani czy Romney je przyjął. – Poszło świetnie – powiedział Trump dziennikarzom. – Mieliśmy pogłębioną dyskusję na temat różnych światowych zagrożeń, które są bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych – powiedział Romney i dodał: – Doceniam możliwość rozmowy z prezydentem elektem i czekam z niecierpliwością na nową administrację.

