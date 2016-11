Syria odrzuca propozycję w sprawie Aleppo

Przebywający z wizytą w Damaszku wysłannik ONZ do Syrii Staffan de Mistura zaproponował w niedzielę, aby we wschodniej części Aleppo powołać autonomiczną administrację – powiedział minister spraw zagranicznych Syrii Walid el-Mualim. Pomysł został odrzucony.

Jak oświadczył szef syryjskiej dyplomacji, przyjęcie tej propozycji byłoby równoznaczne z „naruszeniem suwerenności” kraju.

– Ta propozycja została całkowicie odrzucona – podkreślił Mualim na konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielem ONZ.

– Syria nie zgadza się na to, by pozostawić 275 tys. ludzi we wschodnim Aleppo w charakterze „zakładników 6 tys. rebeliantów” – oznajmił.

Mistura nie wypowiedział się po rozmowach z szefem syryjskiego MSZ.

RS, PAP