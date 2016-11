Syria: Blisko milion mieszkańców w strefach oblężonych

Do blisko miliona wzrosła liczba osób przebywających w różnych oblężonych miejscach w Syrii – poinformował w poniedziałek Radę Bezpieczeństwa przedstawiciel ONZ ds. humanitarnych Stephen O'Brien. Brakuje tam żywności, leków i paliwa, nie dociera żadna pomoc.

Chodzi o różnej wielkości strefy, które działaniami wojennymi zostały całkowicie odcięte od świata zewnętrznego. Żadnego dostępu do nich nie mają agendy i organizacje dostarczające pomoc humanitarną.

Rok temu liczba mieszkańców takich stref wynosiła 394 tys.; pół roku temu – 487 tys.; obecnie jest to 974 tys. – podał O'Brien. Znajdujący się tam ludzie są „izolowani, zagłodzeni, bombardowani i pozbawieni pomocy medycznej i humanitarnej, co ma ich zmusić do poddania się albo ucieczki” – mówił.

„To rozmyślna taktyka, okrutna forma zbiorowej kary” – dodał. Jego zdaniem, odpowiedzialne są za to przede wszystkim siły reżimu syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada.

Taktyka ta jest stosowana „w straszliwy sposób przez stronę konfliktu, która przede wszystkim powinna bronić i chronić swoich własnych obywateli, nawet tych, którzy mają inne poglądy niż ich przywódcy” – powiedział O'Brien. Wyraził ubolewanie, że członkowie Rady Bezpieczeństwa – gdzie prawem weta dysponuje Rosja wspierająca syryjski reżim – nie są w stanie zakończyć stanów oblężenia, w wyniku których cierpią ludzie w Syrii.

Rada Bezpieczeństwa regularnie zbiera się, by debatować nad sytuacją humanitarną w Syrii, zwłaszcza w kontrolowanych przez rebeliantów wschodnich dzielnicach Aleppo, gdzie w skrajnie trudnych warunkach mieszka co najmniej 250 tys. osób.

Tuż przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ambasador Francji przy ONZ François Delattre powiedział, że sytuacja w Aleppo „jest straszna i katastrofalna”. Oskarżył reżim Asada o to, że prowadzi „wojnę totalną w celu odbicia Aleppo za wszelką cenę”.

Ambasador Wielkiej Brytanii Matthew Rycroft uznał z kolei, że bombardowania Aleppo, prowadzone przez siły syryjskie i rosyjskie, to barbarzyństwo.

JG, PAP