Japonia: Odwołano ostrzeżenie o tsunami

W Japonii odwołano ostrzeżenie o tsunami, które wydano po wtorkowym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4. Najwyższe zaobserwowane we wtorek fale tsunami miały 1,4 m wysokości; wcześniej ostrzegano, że mogą dochodzić do trzech metrów.

Trzęsienie ziemi nawiedziło północno-wschodnią Japonię, w rejonie prefektury Fukushima, ok. godz. 6 rano czasu lokalnego. Nie odnotowano ofiar ani większych zniszczeń, jednak fale powstałe w wyniku wstrząsów były największe od 2011 roku, gdy w katastrofalnym trzęsieniu ziemi zginęło 18 tys. osób.

Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzegła, że w ciągu najbliższych dni mogą nastąpić kolejne wstrząsy. Wezwała mieszkańców rejonów przybrzeżnych do ewakuacji w głąb lądu i zaapelowała o ostrożność.

Według Agencji epicentrum wstrząsów znajdowało się na głębokości ok. 10 km u wybrzeży prefektury Fukushima, położonej na największej japońskiej wyspie Honsiu. Jest to ten sam rejon, gdzie doszło do katastrofy w 2011 r.

RS, PAP