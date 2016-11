Resort obrony Rosji: Iskandery w Kaliningradzie to sprawa wewnętrzna

Rzecznik rosyjskiego resortu obrony gen. Igor Konaszenkow oświadczył we wtorek, że rozmieszczenie w Kaliningradzie rakiet Iskander to „wewnętrzna sprawa Rosji”. Odniósł się do krytyki Waszyngtonu, zdaniem którego destabilizuje to bezpieczeństwo regionu.

Wcześniej Departament Stanu USA oświadczył, że rozlokowanie w Kaliningradzie systemu obrony przeciwlotniczej S-400 i systemów rakietowych Iskander „destabilizuje bezpieczeństwo Europy”.

„W Federacji Rosyjskiej gwarantowanie bezpieczeństwa państwa jest wyłącznie prerogatywą rządu [...]. Prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jest dzisiaj nie Rosja, a zapełnienie Europy bronią i żołnierzami »nieeuropejskiego« pochodzenia” – powiedział Konaszenkow, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Generał przypomniał o planach rozmieszczenia w Polsce i Rumunii elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej, o planowanym wysłaniu do Estonii, Łotwy, Litwy i Polski kontyngentu sił NATO, „których trzon składa się z żołnierzy USA”, a także o zamiarach rychłego ulokowania w Norwegii korpusu amerykańskiej piechoty morskiej.

Również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że Rosja robi wszystko, co konieczne, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, wobec „ekspansji NATO” w kierunku jej granic i że ma prawo do takich działań. Ocenił też, że NATO jest „blokiem agresywnym”.

Decyzję Rosji w sprawie rozlokowania iskanderów skrytykowało także NATO, określając ją jako „agresywną pozę militarną”. Sojusz wezwał do dialogu mającego na celu przeciwdziałanie eskalacji napięć.

Rosyjskie media poinformowały we wtorek o rozmieszczeniu przeciwokrętowych zestawów rakietowych Bastion w obwodzie kaliningradzkim.

Dzień wcześniej szef komisji obrony w Radzie Federacji (izbie wyższej rosyjskiego parlamentu) Wiktor Ozierow powiedział, że elementem wzmocnienia przez Rosję obrony przeciwlotniczej na zachodzie kraju będzie rozlokowanie w Kaliningradzie systemu obrony przeciwlotniczej S-400 i systemów rakietowych Iskander.

O tym, że iskandery zostały przeniesione do kaliningradzkiej enklawy, powiadomiły na początku października media estońskie.

