Rosja: rezolucja PE to „przestępstwo informacyjne”

Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa nazwała „przestępstwem informacyjnym” przyjętą w środę w Parlamencie Europejskim rezolucję wyrażającą zaniepokojenie wymierzoną w UE propagandą ze strony Rosji. Zacharowa zapewniła, że w Rosji nie są dyskryminowani zagraniczni dziennikarze.

„To jest przestępstwo, jeśli wobec realnej groźby terroryzmu, fundamentalizmu, pożywki w postaci nacjonalizmu i ksenofobii, spojrzenie społeczności międzynarodowej odwracane jest w inną stronę” – powiedziała Zacharowa w wywiadzie wyemitowanym w rosyjskiej telewizji. Dodała także: „uważam, że ten papierek jest dowodem tego przestępstwa informacyjnego”.

Przedstawicielka MSZ powiedziała również, że w Rosji nie są dyskryminowani zagraniczni dziennikarze (w rzeczywistości rezolucja potępia represje wobec niezależnych mediów i dziennikarzy – PAP). „Myślę, że nikt nie może nam zarzucić, byśmy się do kogokolwiek odnosili w sposób dyskryminujący” – powiedziała. Zapewniła, że w Rosji głównym kryterium jest to, czy dziennikarze mają akredytację. „Dla nas ważne jest, czy mają dokument poświadczający akredytację, a nie jakość materiału i nie jego ukierunkowanie. Jeśli ktoś jest dziennikarzem, to jest to dla nas podstawa do współpracy. Nie oceniamy go z innego punktu widzenia” – powiedziała.

Odnosząc się do ewentualnej reakcji Rosji Zacharowa zapowiedziała, że Moskwa będzie „działać symetrycznie” i odpowiadać, „jeśli będą ruszać naszych (dziennikarzy)”.

Wcześniej w środę prezydent Rosji Władimir Putin pytany przez dziennikarzy o rezolucję europarlamentu powiedział, że jeśli PE podjął taką decyzję, to „mówi to o tym, iż obserwujemy w społeczeństwie zachodnim całkowicie oczywistą degradację – w politycznym sensie tego słowa – wyobrażeń o demokracji”.

Putin wyraził nadzieję, że „zwycięży zdrowy rozsądek” i że nie dojdzie do „realnych ograniczeń”. Dziennikarzom rosyjskiej telewizji RT i agencji Sputnik szef państwa pogratulował ich pracy, którą – jak ocenił – „prowadzą nader aktywnie, skutecznie i z talentem”.

PE uznał w rezolucji autorstwa europoseł PiS Anny Fotygi, że rząd rosyjski wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi, w tym wielojęzyczne stacje telewizyjne (jak telewizja RT), pseudoagencje informacyjne (jak Sputnik) czy też trolle mediów społecznościowych, aby zakwestionować wartości demokratyczne, podzielić Europę, zyskać poparcie wewnętrzne oraz stworzyć wizerunek upadłych państw we wschodnim sąsiedztwie UE. W tym samym dokumencie w drugiej części PE odniósł się do propagandy prowadzonej przez podmioty pozapaństwowe, w tym tzw. Państwo Islamskie i inne organizacje terrorystyczne i przestępcze.

JG, PAP