Białoruś kupi od Rosji samoloty Su-30SM

Białoruś do 2020 r. planuje kupić od Rosji co najmniej eskadrę samolotów wielozadaniowych Su-30SM – oświadczył we wtorek dowódca sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej Białorusi Aleh Dwihaleu.

– Planujemy zakup wielozadaniowego samolotu nowej generacji Su-30SM. Ten samolot dobrze zaprezentował się w konflikcie syryjskim i jest na uzbrojeniu w wielu krajach – powiedział Dwihaleu, cytowany przez państwową agencję BiełTA. Dodał, że Mińsk planuje zakup co najmniej eskadry samolotów Su-30SM.

– Chodzi o liczbę od 8 do 12 sztuk – powiedział PAP analityk ds. wojskowych Alaksandr Alesin. – Wcześniej zakup tych samolotów zapowiadał minister obrony Andrej Raukou – przypomniał.

Ekspert wyjaśnił, że gdy Rosja próbowała nakłonić Białoruś do otwarcia swojej bazy w Bobrujsku, zapowiadała gotowość dyslokowania tam właśnie samolotów tego typu, obsługiwanych przez rosyjskich pilotów.

– Prezydent (Alaksandr) Łukaszenka nie zgodził się wówczas i powiedział, że mamy swoich dobrych pilotów, których trzeba tylko wyszkolić. Być może udało się doprecyzować techniczne szczegóły tej transakcji – ocenił Alesin. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Białorusi, w grę wchodzą trzy warianty: duża zniżka, długoterminowy kredyt lub zakup na zasadzie leasingu.

