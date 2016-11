Irak: Ponad 80 osób zabitych w eksplozji samochodu-pułapki

Ponad 80 osób, głównie Irańczyków, zginęło w czwartek w zamachu przeprowadzonym z użyciem samochodu-pułapki na stacji benzynowej na południowy wschód od Bagdadu – podały władze. Celem ataku były grupy szyitów wracających z obchodów święta Arbain w Karbali.

Do eksplozji doszło w miejscowości Szomali na drodze z Bagdadu do Karbali. Było tam zaparkowanych co najmniej siedem autokarów pełnych pielgrzymów. Irackie służby bezpieczeństwa podały, że wśród ofiar jest wielu Irańczyków, a także obywateli Bahrajnu.

Na miejsce skierowano liczne radiowozy i karetki pogotowia.

W poniedziałek od 17 do 20 mln szyitów było w Karbali na święcie Arbain, które jest obchodzone na koniec 40-dniowego okresu żałoby po męczeńskiej śmierci imama Husajna, wnuka proroka Mahometa, w bitwie pod Karbalą stoczonej w 680 roku. Husajn, czczony przez szyitów jako ich duchowy protoplasta, jest pochowany w mauzoleum w centrum Karbali.

To jedna z najważniejszych dat w kalendarzu szyickim i jednocześnie dogodna okazja dla Państwa Islamskiego do zamachów na szyitów, których dżihadyści z IS uważają za odszczepieńców od prawdziwej wiary. W obawie przed atakami sunnickich ekstremistów w Karbali na czas obchodów wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

RS, PAP