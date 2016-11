Meksyk: w grobach zbiorowych znaleziono szczątki 32 osób

W 20 grobach zbiorowych w gminie Zitlala w stanie Guerrero na południu Meksyku znaleziono 9 głów i szczątki 32 osób, w tym jednej kobiety - poinformowały w czwartek (czasu miejscowego) władze lokalne. Dotychczas nie zidentyfikowano żadnej z ofiar.

Groby odkryto we wtorek. Przedstawiciel lokalnych sił bezpieczeństwa Roberto Alvarez przekazał, że wszystkie ciała zostały już przewiezione do stolicy stanu Chilpancingo, gdzie odbędzie się ich identyfikacja.

Dodał, że choć z odnalezionych grobów wydobyto już wszystkie ciała, w rejonie trwają poszukiwania innych ewentualnych mogił zbiorowych. Prowadzone są również czynności, mające pomóc w ustaleniu, czy znalezione głowy należały do ofiar wydobytych z grobów.

Jak poinformowała prokuratura, dotychczas nie zidentyfikowano żadnej ofiary i nie zatrzymano nikogo podejrzanego o popełnienie zbrodni.

Władze dotarły do miejsca dzięki anonimowemu doniesieniu - we wtorek odnaleziono i uwolniono porwaną osobę. W toku prowadzonego dochodzenia śledczy dotarli do grobów; natrafili również na wiele porzuconych samochodów.

Jak zauważa AFP, meksykański stan Guerrero znany jest z produkcji marihuany i opium, a także z porachunków między kartelami narkotykowymi. Stan jest również jednym z najbardziej przeżartych korupcją regionów Meksyku.

Tylko podczas poprzedniego weekendu w Guerrero zamordowano co najmniej 24 osoby. To właśnie w tym stanie zaginęło w 2014 roku 43 studentów, którzy najpewniej zostali zamordowani.

Według oficjalnych danych przytoczonych przez AFP, w całym Meksyku od 2006 roku - gdy władze wypowiedziały wojnę kartelom narkotykowym - zamordowanych zostało ponad 170 tys. osób, a ponad 28 tys. uznano za zaginione.

