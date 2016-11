Rosjanie żądają od FIFA większej reklamy mundialu

Gospodarze piłkarskich mistrzostw świata 2018 – Rosjanie żądają od FIFA, by wzmożyła swoje działania reklamowe na rzecz mundialu. Prezes tamtejszej federacji Witalij Mutko chce porozmawiać o tym w Kazaniu z szefem międzynarodowych władz Giannim Infantino.

– FIFA powinna zaangażować do reklamy gwiazdy światowego formatu. Krótkie widea można by było puszczać chociażby w przerwach meczów eliminacyjnych do mundialu. To najwyższy czas, kiedy zacznie się coś w tym kierunku dziać – powiedział Mutko, który jest także członkiem Rady FIFA.

Dlatego też w trakcie roboczego spotkania z Infantino w Kazaniu chce na ten temat porozmawiać.

– Oczywiście oczekujemy pytań o postępach w budowie obiektów oraz naszych przygotowaniach do mistrzostw świata. Ale my także mamy kilka wątpliwości i mam nadzieję, że wszystko zostanie wyjaśnione – dodał Mutko.

W Kazaniu w sobotę odbędzie się losowanie grup Pucharu Konfederacji 2017. To turniej towarzyski, który rozegrany zostanie w czterech rosyjskich miastach i jest określany jako próba generalna przed mundialem.

RS, PAP