Bułgaria deportuje Afgańczyków

Bułgarski premier w stanie dymisji Bojko Borysow poinformował w piątek, że Bułgaria deportuje niebezpiecznych Afgańczyków, którzy stali za czwartkowymi zajściami w ośrodku dla uchodźców w mieście Charmanli na południowym wschodzie kraju.

– Tych ludzi będziemy wydalać. Zamówiliśmy samolot do Afganistanu na początek grudnia. Zaczynamy ich ekstradycję. Zobaczymy, czy ktoś ich tam przyjmie – powiedział premier.

Z ogólnej liczby ok. 17 tys. znajdujących się obecnie w Bułgarii migrantów, około 65 proc. to Afgańczycy.

Według najnowszych danych resortu spraw wewnętrznych z ogólnej liczby 3100 mieszkańców ośrodka zatrzymano ok. 400 najbardziej agresywnych. Są to młodzi Afgańczycy w wieku od 17 do około 30 lat. Po przesłuchaniach zostaną rozmieszczeni w ośrodkach typu zamkniętego, a część będzie sądzona za wandalizm. Jednego Afgańczyka, który spalił bułgarską flagę narodową, przewieziono do Sofii, gdzie ma stanąć przed sądem.

Podczas zamieszek obrażenia odniosło 24 policjantów.

RS, PAP