Iran: 36 zabitych w zderzeniu dwóch pociągów

W zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich, do którego doszło w piątek rano w Iranie, zginęło co najmniej 36 osób, a około 95 zostało rannych – podała irańska telewizja państwowa IRIB. Wśród ofiar śmiertelnych cztery osoby to obsługa obu pojazdów.

Ranni z obrażeniami różnego stopnia zostali przewiezieni do szpitali.

Wypadek miał miejsce o godzinie 7.50 (5.20 czasu polskiego) na północnym wschodzie kraju, gdy pociąg jadący z miasta Tabriz do Mashhadu zatrzymał się z powodu usterki technicznej bądź „z powodu niskiej temperatury” kilka kilometrów przed dworcem w miejscowości Haft Khan w prowincji Semnan. W jego tył uderzył inny pociąg kursujący na trasach łączących miasta prowincji z Mashadem – wyjaśnił gubernator prowincji w telewizji IRIB.

Wskutek zderzenia cztery wagony jednego pociągu wykoleiły się i przewróciły na bok, a w dwóch wagonach drugiego pociągu wybuchł pożar.

Przewodniczący irańskiego Czerwonego Półksiężyca Ali Asghar Ahmadi zastrzegł, że liczba ofiar śmiertelnych może się zwiększyć.

