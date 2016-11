Aleppo: Cywile uciekają do strefy kontrolowanej przez rząd

Ponad 400 cywilów uciekło w nocy z soboty na niedzielę z dzielnic kontrolowanych przez rebeliantów we wschodniej części miasta Aleppo do stref opanowanych przez syryjskie siły rządowe - poinformowała organizacja Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Mieszkańcy uciekli po przejęciu przez armię największej dzielnicy rebelianckiej.

Jedna grupa tych mieszkańców, pochodzących w większości z dzielnic Hajdarije i Szaar, przedostała się w nocy do dzielnicy Masaken Hanano, odbitej w sobotę przez siły reżimu – sprecyzowało Obserwatorium.

Odzyskanie tej dzielnicy, o czym poinformowały oficjalne media syryjskie, może stanowić przełom dla sił prezydenta Syrii Baszara al-Asada w ofensywie na to drugie co do wielkości miasto w kraju – odnotowuje AFP.

Według Syryjskiego Obserwatorium, walki między siłami syryjskimi a rebeliantami kontynuowano w nocy z soboty na niedzielę w sąsiednich dzielnicach Hajdarije i Sachur. Obszary te zostały również ostrzelane z moździerzy przez siły Asada.

RS, PAP