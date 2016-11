Rosja: Sąd utrzymał areszt domowy wobec byłego ministra gospodarki

Sąd w Moskwie uznał w poniedziałek za zgodną z prawem decyzję o umieszczeniu w areszcie domowym byłego ministra gospodarki Rosji Aleksieja Ulukajewa, oskarżonego o korupcję. Sąd zakazał Ulukajewowi kontaktowania się z mediami i nie pozwolił mu na spacery.

Sąd tym samym odrzucił apelację złożoną przez obrońców byłego ministra, którzy wnioskowali, by został on zwolniony za kaucją lub w zamian za zobowiązanie do niewyjeżdżania z kraju.

Na poniedziałkowej rozprawie Ulukajew nie był obecny. Były minister prosił o rozpatrzenie apelacji bez jego udziału.

Sąd odrzucił także wniosek obrońców o to, by Ulukajew mógł odbywać codzienne spacery oraz przyjmować wizyty lekarzy bez zgody śledczych. W zeszłym tygodniu media poinformowały, że do byłego ministra wezwano pogotowie z powodu wysokiego ciśnienia. Sąd w poniedziałek ocenił, że Ulukajewowi udzielono wtedy pomocy lekarskiej, tak więc nie ma potrzeby, by odwiedzili go lekarze.

RS, PAP