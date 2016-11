Irański okręt namierzał amerykański śmigłowiec

Okręt irańskiej islamskiej gwardii rewolucyjnej skierował w sobotę swe uzbrojenie na śmigłowiec amerykańskiej marynarki wojennej w cieśninie Ormuz – poinformował Reuters, powołując się na dwóch przedstawicieli ministerstwa obrony USA.

Określili oni działanie Irańczyków jako „lekceważące bezpieczeństwo i nieprofesjonalne”.

Według zastrzegających sobie anonimowość rozmówców Reutera, do incydentu tego doszło, gdy śmigłowiec SH-60 Seahawk przelatywał w odległości pół mili (800 metrów) od dwóch irańskich okrętów na wodach międzynarodowych. Załoga śmigłowca nie czuła się w żadnym momencie zagrożona, ale było to lekceważenie bezpieczeństwa, gdyż mogło doprowadzić do eskalacji – zaznaczyli przedstawiciele Pentagonu.

Wiodąca z Zatoki Perskiej na otwarty Ocean Indyjski cieśnina Ormuz ma kluczowe znaczenie dla globalnych morskich przewozów ropy naftowej i gazu ziemnego.

RS, PAP