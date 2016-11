Jemen: Rebelianci z ruchu Huti utworzyli rząd

Szyiccy rebelianci z ruchu Huti i ich polityczni sojusznicy utworzyli w poniedziałek w Jemenie rząd – podała należąca do ruchu agencja prasowa Saba. Według dyplomatów, działanie to doprowadzi do dalszego zaognienia sytuacji w kraju.

Jak relacjonuje agencja Reutera, przedstawiciele Zachodu i ONZ liczyli, że kontrolujący stolicę kraju Huti powstrzymają się od powołania nowych władz. W zamian nakłaniali ich do utworzenia gabinetu, w którego skład wchodziliby ich przeciwnicy polityczni; byłby to rząd jedności narodowej.

Tymczasem w skład nowych władz, nazwanych Najwyższą Radą Polityczną, wchodzić będą osoby ściśle powiązane z rebeliantami.

– Podczas spotkania uzgodniono, że rząd, który utworzono w trudnych warunkach, ma za zadanie opanować sytuację i odpowiedzieć na saudyjską agresję – poinformowała agencja Saba. Dodała, że gabinet powołano, aby „oszczędzić kraj przed rozlewem krwi i zniszczeniem”.

Wcześniej przedstawiciele Huti zapewniali, że powołanie rządu nie oznacza odrzucenia proponowanego przez ONZ procesu pokojowego.

