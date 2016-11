W obleganym Mosulu drożeje żywność

Uboższym rodzinom w Mosulu jest coraz trudniej zapewnić sobie żywność, której ceny znacznie wzrosły w następstwie wspieranej przez USA ofensywy na to kontrolowane przez Państwo Islamskie miasto w północnym Iraku - poinformowali we wtorek pracownicy humanitarni.

Według nich, w sześć tygodni po rozpoczęciu walk o Mosul trudności zaopatrzeniowe pogłębia tam przetrzymywanie lokalnych zapasów artykułów spożywczych przez osoby liczące na dalszy wzrost cen.

- Kluczowi informatorzy mówią nam, że ubogie rodziny walczą o to, by mieć wystarczającą ilość jedzenie na swych stołach. To bardzo niepokojące - powiedziała Reuterowi koordynator humanitarna ONZ w Iraku Lise Grande.

Irackie wojska rządowe i siły kurdyjskie otaczają Mosul od północy, wschodu i południa, podczas gdy oddziały Mobilizacji Ludowej - czyli koalicji wspieranych przez Iran ugrupowań szyickich - próbują wedrzeć się do miasta od zachodu. Ceny żywności znacznie wzrosły w ubiegłym tygodniu, gdy bojownicy Mobilizacji Ludowej odcięli drogę jej dostaw z opanowanych przez Państwo Islamskie terenów Syrii.

Jak się szacuje, w kontrolowanych przez islamistów częściach Mosulu przebywa jeszcze wciąż ponad milion ludzi. - Po zablokowaniu ostatniej trasy dostaw ceny artykułów spożywczych mogą się tam "w krótkim czasie" podwoić - zaznaczył zastrzegający sobie anonimowość pracownik humanitarny.

RS, PAP