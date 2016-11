Krym: Obrona przeciwlotnicza w stanie podwyższonej gotowości

Wojska rosyjskiej obrony przeciwlotniczej na Krymie zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w związku z zapowiedzią przeprowadzenia przez Kijów manewrów rakietowych w rejonie Morza Czarnego – poinformowała w środę agencja TASS.

Agencja powołuje się na źródło w rosyjskich strukturach siłowych w tym regionie.

– Mimo że ze strony Ukrainy przeprowadzenie takich manewrów to swoiste pociągnięcie PR-owe, którego celem jest stworzenie sytuacji nerwowości, to jednak w każdym przypadku przez wojsko jest to traktowane jako realne i potencjalne zagrożenie – twierdzi rozmówca agencji, informując o postawieniu sił obrony przeciwlotniczej Rosji na Krymie w stan podwyższonej gotowości.

Dodał, że dotyczy to nie tylko naziemnych środków obrony przeciwlotniczej, lecz i okrętowych, gdyż okręty Floty Czarnomorskiej są „samodzielnymi jednostkami bojowymi do stawienia czoła takim zagrożeniom”.

Ukraińskie lotnictwo wojskowe zapowiedziało, że manewry z użyciem rakiet w okolicach zaanektowanego przez Rosję Krymu odbędą się w dniach 1-2 grudnia i uprzedziło linie lotnicze, by nie korzystały w tym czasie z przestrzeni powietrznej Ukrainy w tym regionie.

RS, PAP