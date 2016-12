Ostrzegają przed podróżą do Jordanii i Egiptu

Departament Stanu USA ostrzegł amerykańskich obywateli udających się w podróż do Jordanii i Egiptu przed zagrożeniem ze strony grup terrorystycznych.

Ostrzeżenie skierowane do osób wybierających się w podróż do Jordanii wydano niespełna tydzień po zamachu na patrol policji i komisariat w mieście Al-Karak. Zginęło wówczas 10 osób – w tym siedmiu policjantów, dwaj obywatele Jordanii i turystka z Kanady, a ok. 30 osób zostało rannych. Do zamachu przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS).

„Departament Stanu przypomina obywatelom USA, że terroryści oraz organizacje ekstremistyczne wyraziły chęć przeprowadzania ataków, których celem mają być Amerykanie i obywatele państw zachodnich przebywający w Jordanii” – napisano.

Przed zagrożeniem ze strony grup terrorystycznych ostrzeżono także Amerykanów udających się do Egiptu. W uzasadnieniu przypomniano o atakach bombowych, do których doszło w tym kraju w grudniu, m.in. o zamachu przeprowadzonym przez IS na koptyjską katedrę w Kairze. Zginęło wówczas co najmniej 25 osób, a 49 odniosło rany.

RP, PAP