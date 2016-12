Co najmniej dwie ofiary śmiertelne eksplozji w Aleppo

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych w sobotę w wyniku potężnej eksplozji we wschodnim Aleppo – podała agencja EFE. Do wybuchu doszło w jednej z dzielnic, nad którymi pełną kontrolę przejęły w czwartek syryjskie wojska rządowe i ich sojusznicy.

Rannych przewieziono do pobliskiego szpitala.

Według agencji EFE po eksplozji słychać było strzały.

Syryjska telewizja państwowa poinformowała, że wybuch miał miejsce w jednej ze szkół, gdzie eksplodował ładunek wybuchowy pozostawiony przez rebeliantów.

Z kolei Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie podało, że w wyniku nalotów na miasto Atareb, leżące na zachód od Aleppo, zginęło w sobotę co najmniej pięć osób. W komunikacie podkreślono, że bilans ofiar może wzrosnąć, ponieważ jest wielu rannych, a niektórzy – w stanie krytycznym.

Agencja EFE zaznacza, że choć nie wiadomo, kto dokonał bombardowań, w rejonie tym zazwyczaj operacje prowadzą maszyny rosyjskiego i syryjskiego lotnictwa.

Z kolei w piątek wieczorem Obserwatorium podało, że w wyniku nalotów na kontrolowane przez rebeliantów miejscowości na południe i zachód od Aleppo śmierć poniosło ok. sześciu osób.

RS, PAP