Rosja: Poniedziałek dniem żałoby po katastrofie samolotu

Prezydent Władimir Putin ogłosił, że poniedziałek będzie dniem żałoby narodowej w związku z katastrofą samolotu ministerstwa obrony, który spadł do Morza Czarnego z ponad 90 osobami na pokładzie. Większość ofiar to członkowie Chóru Aleksandrowa.

„Zostanie przeprowadzone staranne śledztwo mające ustalić przyczyny katastrofy, a także zostanie uczynione wszystko, by wesprzeć rodziny ofiar” – oświadczył Putin, który wcześniej zlecił premierowi Dmitrijowi Miedwiediewowi utworzenie komisji śledczej do zbadania tego zdarzenia.

Miedwiediew powierzył kierowanie tą komisją ministrowi transportu Maksimowi Sokołowowi.

Według najnowszych ustaleń, Tu-154 zniknął z radarów ok. godz. 5.30 czasu lokalnego (godz. 3.30 w Polsce), dwie minuty po starcie z lotniska Soczi-Adler i spadł do Morza Czarnego. Na pokładzie znajdowało się 92 ludzi – 84 pasażerów i ośmiu członków załogi. Samolotem podróżowało m.in. 64 członków słynnego Chóru Aleksandrowa, którzy byli w drodze do bazy lotniczej Hmejmim w Syrii, gdzie mieli dać noworoczny koncert. Na pokładzie było także dziewięciu rosyjskich dziennikarzy – telewizji Pierwyj Kanał, NTW i Zwiezda oraz szefowa organizacji Sprawiedliwa Pomoc Jelizawieta Glinka, bardzo ceniona i znana w Rosji jako „doktor Liza”.

Według rzecznika ministerstwa obrony Igora Konaszenkowa, na miejscu katastrofy nie znaleziono żadnych ocalałych.

RS, PAP