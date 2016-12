Węgry: Rząd zapowiada zwiększenie świadczeń dla rodzin

Zwiększenie w przyszłym roku świadczeń i ulg dla rodzin zapowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich Węgier Bence Retvari na konferencji prasowej.

Retvari zaznaczył, że od 1 stycznia wzrasta ulga podatkowa dla 350 tys. rodzin z dwojgiem dzieci. Jak powiedział, zwiększy się ona do 30 tys. ft (427 zł) z 20 tys. (284 zł) w bieżącym roku. Docelowo ma wynieść 40 tys. ft do 2019 r.

Również od 1 stycznia poszerzają się ulgi dla młodych małżeństw. Dotąd mogły one korzystać tylko z ulgi podatkowej dla osób pobierających się po raz pierwszy (pary, w których co najmniej jedna osoba zawiera związek małżeński po raz pierwszy, mogą przez 2 lata korzystać z ulgi podatkowej wynoszącej 5 tys. ft, czyli 71 zł miesięcznie). Teraz – jeśli w ciągu 2 lat urodzi im się dziecko – będą mogły równocześnie otrzymywać ulgę podatkową z tytułu pierwszego dziecka.

Retvari zwrócił uwagę, że od 1 stycznia spadnie ponadto VAT na niektóre artykuły spożywcze, w tym świeże mleko, jajka i mięso kurze, co dla rodziny z dwojgiem dzieci będzie oznaczać – według jego słów – średnią oszczędność 35-40 tys. ft (500-570 zł).

Podkreślił też, że rośnie liczba osób korzystających z bezzwrotnej rodzinnej ulgi mieszkaniowej. Według podanych we wtorek danych, do tej pory otrzymało ją 34,5 tys. węgierskich rodzin, co oznacza łączne wsparcie w wysokości 81,5 mld ft (1,16 mld zł).

Retvari wskazał, że w przyszłym roku Węgry przeznaczą na wsparcie rodzin 4,7 proc. PKB i znajdą się pod względem tej pomocy w czołówce państw OECD.

