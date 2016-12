Irak: Druga faza ofensywy na Mosul

Siły rządowe Iraku rozpoczęły drugą fazę ofensywy na Mosul, by wyzwolić to położone na północy kraju miasto z rąk bojowników z Państwa Islamskiego (IS). Celem tego etapu operacji jest opanowanie wschodniej części Mosulu.

Jak oświadczył w rozmowie z AFP przedstawiciel elitarnych jednostek antyterrorystycznych irackich sił rządowych, w czwartek nad ranem oddziały rozpoczęły natarcie na wschodnią dzielnicę Al-Kuds i obecnie walczą z wrogiem, który stawia zacięty opór.

Jednocześnie iraccy żołnierze na północnym i południowym froncie posuwają się naprzód. W operacji udział biorą także jednostki policji.

Ofensywa mająca na celu odbicie Mosulu z rąk IS rozpoczęła się 17 października. Jest to największa operacja zbrojna w Iraku od czasu opuszczenia w 2011 roku kraju przez wojska amerykańskie. Po ponad dwóch miesiącach od jej początku irackim siłom udało się opanować około jednej czwartej terytorium miasta.

Choć iracki premier Hajder al-Abadi zapowiadał, że Mosul będzie odbity do końca roku, postęp operacji jest wolniejszy. Tłumaczy się to troską o bezpieczeństwo mieszkańców Mosulu, którzy w większości pozostali w mieście. Wcześniej spodziewano się, że zdecydują się oni opuścić swoje domy. We wtorek Abadi zapowiedział, że do wyparcia Państwa Islamskiego z Iraku potrzeba jeszcze trzech miesięcy.

Szacuje się, że Mosulu, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. dżihadystów. Naprzeciw nim stanęły siły koalicji liczące 100 tys. żołnierzy. Mimo to IS nadal jest zdolne do przeprowadzania zamachów na terytorium kraju, a nawet w pobliżu jego stolicy, Bagdadu.

RP, PAP