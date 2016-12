Podpisano porozumienie w sprawie rozejmu w Syrii

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował o podpisaniu porozumienia w sprawie rozejmu między władzami Syrii a zbrojną islamską opozycją.

O dalszych negocjacjach pokojowych w sprawie Syrii rozmawiali szefowie MSZ Rosji, Turcji i Iranu.

– Nie tylko my od dawna na to [porozumienie o rozejmie – PAP] czekaliśmy, ale także włożyliśmy dużo pracy, by się do niego przybliżyć – mówił Putin na naradzie z ministrami spraw zagranicznych i obrony, Siergiejem Ławrowem i Siergiejem Szojgu.

Rozejm wejdzie w życie o północy czasu lokalnego (godz. 23.00 w Polsce).

Putin poinformował również o planach zmniejszenia rosyjskiej obecności wojskowej w Syrii, zaznaczając jednocześnie, że Rosja będzie „kontynuować walkę z międzynarodowym terroryzmem”.

RP, PAP