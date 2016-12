Eksplozja na targu w Bagdadzie

Dwie bomby eksplodowały w sobotę na zatłoczonym targu w centrum stolicy Iraku, zabijając co najmniej 21 osób i raniąc ponad 40 - poinformowała lokalna policja i źródła medyczne. Na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu.

Jednak w przeszłości Bagdad był wielokrotnie celem ataków terrorystycznych dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS).

Policja relacjonuje, że do wybuchów doszło w czasie porannego szczytu w pobliżu sklepów z częściami zamiennymi do samochodów. Jedną z bomb zdetonował zamachowiec samobójca - powiedział agencji Reutera przedstawiciel ministerstwa spraw wewnętrznych Iraku.

Irackie wojska od 17 października prowadzą ofensywę mającą na celu odbicie Mosulu z rąk IS. W czwartek władze ogłosiły rozpoczęcie drugiej fazy tej operacji, polegającej na opanowaniu wschodniej części miasta.

Szacuje się, że Mosulu, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. dżihadystów. Naprzeciw nim stanęły siły koalicji liczące 100 tys. żołnierzy. Mimo to IS nadal jest zdolne do przeprowadzania zamachów na terytorium kraju, a nawet w jego stolicy, Bagdadzie.

RP, PAP