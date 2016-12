W. Brytania: Opóźnienia na lotniskach z powodu gęstej mgły

Kilkaset połączeń lotniczych z największych lotnisk w Wielkiej Brytanii było w piątek opóźnionych lub odwołanych ze względu na spowijającą kraj mgłę. To trzeci dzień utrudnień w komunikacji lotniczej spowodowanych panującą pogodą.

Znaczne opóźnienia odnotowano na najważniejszych lotniskach Londynu, gdzie tysiące pasażerów nie były w stanie wylecieć i przylecieć o czasie w ostatnich godzinach noworocznego szczytu turystycznego. Wieczorne loty z i do Polski z lotniska Luton na północ od brytyjskiej stolicy były opóźnione o kilka godzin.

Brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office powtórzyło w piątek po południu wcześniejsze ostrzeżenie pierwszego, żółtego stopnia, które będzie obowiązywać co najmniej do dziesiątej rano 31 grudnia. W komunikacie ostrzeżono, że mgła w nocy może się zagęścić jeszcze bardziej, ograniczając widoczność do zaledwie kilkudziesięciu metrów i utrudniając komunikację samochodową.

W nocy z czwartku na piątek autobus jadący z Londynu do Oksfordu uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego 17 osób zostało rannych.

RS, PAP