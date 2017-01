Ponad 30 zabitych w zamachu samobójczym w Bagdadzie

Co najmniej 32 osoby zginęły we wschodniej części Bagdadu w poniedziałek w ataku przeprowadzonym przez zamachowca-samobójcę, który kierował samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi.

Atak został przeprowadzony w Mieście Sadra, dzielnicy zamieszkanej w większości przez szyitów. Do tej pory nikt nie przyznał się do zamachu, w którym rannych zostało ponadto ok. 60 osób.

Wiele ofiar to robotnicy dniówkowi, którzy regularnie zbierają się na placu w Mieście Sadra, gdzie czekają na oferty zatrudnienia.

W poniedziałek wizytę w Bagdadzie składa francuski prezydent François Hollande. Podkreślał on wcześniej, że „walka z terroryzmem w Iraku” oznacza zapobieganie aktom terroru we Francji.

To kolejny krwawy zamach w Bagdadzie w ciągu 48 godzin. W sobotę w podwójnym zamachu, do którego przyznało się Państwo Islamskie (IS), na zatłoczonym targowisku zginęło co najmniej 27 ludzi, a kilkadziesiąt osób zostało rannych.

W Iraku regularnie dochodzi do zamachów bombowych, również z użyciem samochodów-pułapek. Zazwyczaj odpowiedzialność bierze sunnickie IS, które uważa szyitów, stanowiących w Iraku większość, za heretyków.

RS, PAP