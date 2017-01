Turcja: Zatrzymano domniemanych bojowników IS

Turecka policja zatrzymała co najmniej pięciu domniemanych bojowników Państwa Islamskiego (IS) w związku z niedzielnym zamachem terrorystycznym na nocny klub w Stambule – podała agencja prasowa Anatolia. Wcześniej IS przyznało się do zamachu.

Według tureckiej agencji, zatrzymań dokonano w mieście Izmir na zachodzie kraju, a operacja jeszcze się nie zakończyła.

Agencja informacyjna Dogan podała z kolei, że policyjna akcja wymierzona jest w trzy rodziny, które ok. 20 dni temu przybyły do Izmiru z Konyi, miasta w środkowej Turcji, gdzie – jak informowały media – przebywał zamachowiec przed dokonaniem ataku w Stambule. Według agencji Dogan, zatrzymano łącznie 27 osób, w tym kobiety i dzieci.

We wtorek Anatolia informowała, że w związku z atakiem zatrzymano 14 osób. Stacja NTV podała, że tego dnia na międzynarodowym lotnisku im. Ataturka w Stambule zatrzymano w tej sprawie dwóch obcokrajowców po przeszukaniu ich bagażu i sprawdzeniu telefonów.

W noc sylwestrową uzbrojony mężczyzna wtargnął do popularnego klubu nocnego Reina w europejskiej części Stambułu, zabijając 39 osób i raniąc blisko 70. Terrorysta pozostaje na wolności.

RP, PAP