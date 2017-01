Guy Verhofstadt kandydatem na szefa europarlamentu

Były premier Belgii i lider europejskich liberałów Guy Verhofstadt ogłosił swoją kandydaturę na szefa Parlamentu Europejskiego. Nowy przewodniczący tej instytucji, który zastąpi Niemca Martina Schulza, zostanie wybrany 17 stycznia w Strasburgu.

„Unia Europejska to piękny polityczny projekt, który czerpie siłę ze swej różnorodności. W tych burzliwych czasach, gdy Europie zagrażają wszelkiego sortu nacjonaliści i populiści, potrzebujemy wizjonerów, budujących mosty i kompromisy. Chcę być jednym z nich– – oświadczył Verhofstadt w nagraniu wideo.

63-letni flamandzki polityk zasiada w europarlamencie od 2009 r. i jest przewodniczącym frakcji Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE); to czwarta co do wielkości grupa polityczna w PE. W latach 1999-2008 był premierem Belgii.

RS, PAP