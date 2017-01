Ukraina: Przemytnik chciał wywieźć do Polski 68 starodruków

Straż Graniczna Ukrainy udaremniła przemyt 68 starodruków, które obywatel tego kraju próbował wywieźć do Polski przez przejście graniczne Krakowiec-Korczowa. Na razie nie wiadomo, czy jest to część zbiorów skradzionych z Lwowskiej Galerii Sztuki.

Zatrzymane na granicy starodruki pochodzą z połowy XIX i z początku XX wieku. Są wśród nich m.in. słowniki i wydania naukowe – podała Straż Graniczna w opublikowanym w piątek komunikacie.

Przemytnik próbował wywieźć je z Ukrainy w dwóch walizkach, które przewoził w bagażniku. Księgi zostały skonfiskowane.

W czwartek dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki Taras Wozniak poinformował, że z jej zbiorów zginęło prawie 100 cennych starodruków. Zaginione dzieła powstały w okresie od XVI do XVIII wieku. Wozniak nie potrafił oszacować wartości strat, jednak prasa pisze nawet o dziesiątkach milionów dolarów. Sprawą zajęła się już policja.

– Po sprawdzeniu i inwentaryzacji zbiorów, gdzie zgromadzone są pisma tworzone cyrylicą, odkryliśmy brak 95 spośród 586 ksiąg, a także dwóch spośród 58 starych rękopisów – mówił Wozniak na konferencji prasowej we Lwowie.

– To oczywiste, że było to rozkradane latami. Na razie nie sprawdziliśmy jeszcze starodruków w języku niemieckim, polskim i innych językach, ale to one są najbardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o sprzedaż za granicą – powiedział dyrektor.

RS, PAP