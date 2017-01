Izrael obniżył składkę na ONZ

Izrael obniżył o 6 mln wpłatę składki dla ONZ w związku z rezolucją Rady Bezpieczeństwa żądającą wstrzymania żydowskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowało przedstawicielstwo Izraela przy ONZ.

Wyjaśniło, że wstrzymane środki to część budżetu, który ONZ przeznacza stale na "organizacje antyizraelskie", jak na przykład Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) czy departament ONZ zajmujący się prawami Palestyńczyków (UNDPR - The United Nations Division for Palestinian Rights).

"Jest rzeczą nierozważną dla Izraela finansowanie organizacji, które w ONZ działają przeciw nam" - powiedział ambasador tego kraju przy ONZ Danny Danon.

Poproszony o komentarz rzecznik ONZ Stephane Dujarric powiedział, że Organizacja "nie została o tym poinformowana".

RS, PAP