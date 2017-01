Arabia Saudyjska: W operacji służb zginęło dwóch terrorystów

Dwóch "niebezpiecznych terrorystów" zabito podczas operacji służb bezpieczeństwa w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie - informuje w sobotę tamtejsze MSW.

W operacji tej ranny został funkcjonariusz saudyjskich sił bezpieczeństwa. Brak informacji o jego stanie.

Według saudyjskich mediów jeden z zastrzelonych terrorystów, Taje al-Sajari, był poszukiwany jako ekspert w dziedzinie produkcji pasów z materiałami wybuchowymi, wykorzystywanych przez ekstremistów w zamachach samobójczych.

W Arabii Saudyjskiej, która jest największym eksporterem ropy naftowej na świecie, od 2014 roku dochodzi do krwawych incydentów zbrojnych i zamachów bombowych wymierzonych w siły bezpieczeństwa lub szyicką mniejszość. Do wielu z tych ataków przyznał się lokalny odłam Państwa Islamskiego (IS).

Dżihadyści postrzegają szyitów jako heretyków, ale ostro potępiają też zamożnych sunnickich władców królestwa, którzy ich zdaniem zdradzili islam, utrzymując bliskie stosunki z Zachodem.

RS, PAP