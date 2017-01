Egipt: 5 policjantów zabitych w zamachu bombowym

Co najmniej pięciu egipskich policjantów zginęło, a 10 osób zostało rannych w poniedziałek w samobójczym zamachu bombowym na punkt kontrolny w mieście Al-Arisz na północnym wybrzeżu półwyspu Synaj – poinformowały egipskie służby bezpieczeństwa i źródła medyczne.

Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Wśród rannych jest trzech cywilów. Według egipskich służb bezpieczeństwa zamachowiec wykorzystał do zamachu śmieciarkę wyładowaną materiałami wybuchowymi.

Egipt stoi w obliczu rewolty na półwyspie Synaj, która nasiliła się po obaleniu w 2013 roku przez wojsko islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego. Za rewoltą stoi lokalna organizacja dżihadystyczna Prowincja Synaj lojalna wobec Państwa Islamskiego. Dżihadyści zabili już setki egipskich policjantów i żołnierzy; zaczęli także atakować obiekty państw zachodnich w Egipcie.

Prezydent Abd el-Fatah es-Sisi, były dowódca armii, który doprowadził do obalenia Mursiego, uważa islamistycznych bojowników za poważne zagrożenie.

RS, PAP