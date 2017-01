Londyńskie metro wznowiło działalność po strajku

Po 24-godzinnym strajku ogłoszonym w nocy z niedzieli na poniedziałek we wtorek przywrócono ruch pociągów na wszystkich liniach londyńskiego metra. Jednocześnie rozpoczął się jednak protest pracowników kolei Southern Rail i linii lotniczych British Airways.

Strajk pracowników metra był spowodowany sporem pomiędzy Transport for London (TfL), operatorem komunikacji miejskiej w brytyjskiej stolicy, a największymi związkami RMT oraz TSSA. Dotyczył podejmowanych reform, które mają przyczynić się do unowocześnienia stacji, m.in. poprzez zmniejszenie liczby kas na rzecz automatów biletowych, a także planowanej redukcji obsady poszczególnych węzłów przesiadkowych.

Jak podkreśla dziennik „Evening Standard”, „miliony londyńczyków musiały w poniedziałek wieczorem walczyć w deszczu o to, by wrócić do domu” ze względu na wyłączone z użytku linie metra i ogromne utrudnienia w ruchu autobusów oraz samochodów. Gazeta zaznacza, że korki tworzyły się nawet na przecinających miasto trasach rowerowych szybkiego ruchu.

Mieszkańcy brytyjskiej stolicy skarżyli się w mediach społecznościowych na to, że podróże z pracy do domu zajmowały im nawet po kilka godzin, a także dzielili się zdjęciami kilkusetmetrowych ogonków na największych stacjach kolejowych, m.in. na Liverpool Street i Waterloo.

We wtorek – już po wznowieniu funkcjonowania metra – rozpoczął się strajk pracowników kolei Southern Rail, która łączy Londyn z południem Anglii.

RS, PAP