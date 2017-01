Kirgistan: 32 osoby zginęły w katastrofie samolotu

Co najmniej 32 osoby zginęły w katastrofie samolotu transportowego tureckich linii lotniczych, który rozbił się w poniedziałek na terenie zamieszkanym w pobliżu lotniska Manas pod Biszkekiem – poinformowały władze Kirgistanu. Wśród ofiar jest sześcioro dzieci.

Najnowszy bilans ofiar podało kirgiskie ministerstwo zdrowia. Według szefa resortu Tałantbeka Batyralijewa, Boeing 747 rozbił się tuż obok lotniska, zabijając co najmniej 15 osób w miejscowości Dacza-Suu. Śmierć poniosło także 17 osób na pokładzie samolotu. Co najmniej osiem zostało rannych; przewieziono je do szpitala.

Przed godz. 8.00 czasu lokalnego (godz. 3.00 w Polsce) samolot transportowy lecący z Hongkongu rozbił się w pobliżu portu lotniczego Biszkek-Manas z powodu złych warunków meteorologicznych – poinformował przedstawiciel kirgiskiego ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Agencja Reutera, powołując się na źródła we władzach Kirgistanu, poinformowała, że Boeing 747 rozbił się podczas lądowania w gęstej mgle. Jednak dotychczas nie podano oficjalnie, jaka była przyczyna katastrofy. Według administracji lotniska, lecąca z Hongkongu do Stambułu maszyna miała zaplanowane międzylądowanie w Biszkeku.

Choć zgodnie z informacjami podawanymi przez kirgiskie władze samolot należał do linii Turkish Airlines, przewoźnik ten poinformował na Twitterze, że boeing należał to tureckich linii ACT Airlines (MyCargo Airlines).

Maszyna rozbiła się kilkaset metrów od pasa startowego, niszcząc co najmniej 15 domów mieszkalnych. Trwa operacja ratunkowa; port lotniczy zamknięto. Na miejsce tragedii przybył pierwszy wicepremier Kirgistanu Muchametkały Abdułgazijew.

Portal BBC News cytuje doniesienia, według których katastrofę przeżył jeden z członków załogi Boeinga 747.

RS, PAP