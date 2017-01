Francja popiera rozmowy w pokojowe w Astanie

Francja popiera rozmowy pokojowe mające utrwalić rozejm w Syrii, które odbędą się w przyszłym tygodniu w stolicy Kazachstanu, Astanie. Nalega jednak na obecność „wiarygodnej reprezentacji” opozycji – poinformował we wtorek rzecznik MSZ Francji Romain Nadal.

Szef francuskiej dyplomacji Jean-Marc Ayrault powiedział, że Paryż „potwierdza swe poparcie dla zapowiedzianych celów (rozmów w Astanie)”, które organizowane są przez Rosję, Iran i Turcję – wyjaśnił Nadal.

Dodał też, że negocjacje, które zaplanowane są na 23 stycznia, muszą pozostać w zgodzie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii.

Jak przypomina agencja AFP, wcześniej we wtorek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że ma informacje, iż niektóre kraje europejskie skłonne są zablokować rozmowy w Astanie, uznają bowiem, że zostały pominięte w ustaleniach dotyczących rozwiązania kryzysu syryjskiego.

Ławrow poinformował też, że Rosja, Iran i Turcja gotowe są stać się gwarantami porozumienia dotyczącego uregulowania konfliktu w Syrii. Dodał, że spotkanie w tym gronie to najskuteczniejszy format rozmów w sprawie Syrii.

W poniedziałek grupy syryjskich rebeliantów, które spotkały się w Ankarze, poinformowały, że ich delegacja weźmie udział w negocjacjach w Astanie.

W weekend syryjska opozycja zgrupowana w Wysokim Komitecie Negocjacyjnym (HNC) oświadczyła, że popiera rozmowy w Astanie i liczy na to, że przyczynią się one do umocnienia rozejmu, jaki od 30 grudnia obowiązuje w Syrii.

RS, PAP