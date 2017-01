Mężczyzna wjechał w przechodniów w Melbourne

Trzy osoby zginęły, a 20 zostało rannych, gdy w piątek mężczyzna celowo wjechał samochodem w przechodniów w drugim co do wielkości australijskim mieście, Melbourne. Policja wykluczyła, jakoby incydent był związany z terroryzmem. Kierowca został zatrzymany.

Mężczyzna najpierw w chaotyczny sposób jeździł po głównym skrzyżowaniu w centrum Melbourne, po czym skręcił na deptak Bourke Street Mall i celowo zaczął wjeżdżać w znajdujących się tam ludzi – poinformował przedstawiciel lokalnej policji Stuart Bateson.

Kierowcę zatrzymano na miejscu zdarzenia; nie stanowi on już zagrożenia dla mieszkańców – dodał Bateson.

Policja podejrzewa, że incydent miał związek z wcześniejszym atakiem z użyciem noża, do którego doszło na południu miasta, ale nie był związany z terroryzmem.

Z nagrania wideo przekazanego mediom przez jednego ze świadków incydentu wynika, że dwie osoby podeszły do samochodu, próbując powstrzymać kierowcę. – On był do połowy wysunięty z auta. Wyglądał, jakby mu było wszystko jedno – powiedział świadek australijskiej telewizji.

Inny świadek opowiadał lokalnej gazecie „Age”, że policyjny radiowóz uderzył w samochód oraz że policjanci oddali strzały w jego kierunku, a następnie wyciągnęli kierowcę z pojazdu.

RS, PAP