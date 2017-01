Putin przyjedzie na Węgry 2 lutego

Prezydent Rosji Władimir Putin złoży wizytę na Węgrzech 2 lutego – oświadczył w czwartek szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbána, János Lázár, na konferencji prasowej w Budapeszcie.

Lazar dodał, że w celu przygotowania wizyty w przyszłym tygodniu uda się do Moskwy minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó.

Według Lázára, będzie to tradycyjne doroczne spotkanie, podczas którego członkowie rządów obu państw omówią aktualne tematy społeczno-polityczne oraz gospodarcze. Jak zaznaczył, będzie to ważne spotkanie, ale nie ma w nim nic nadzwyczajnego, gdyż przedstawiciele rządów obu państw spotykali się wcześniej raz do roku.

W ubiegłym tygodniu Lazar powiedział, że wśród tematów poruszanych podczas wizyty Putina będą kwestie energetyczne oraz projekt rozbudowy węgierskiej elektrowni atomowej w Paksu.

Mówił też, że odrzuca wszelkie „sugestie czy prowokacje”, zgodnie z którymi „mielibyśmy zrzec się choćby centymetra jakiegokolwiek interesu narodowego na Zachodzie czy na Wschodzie”.

Zaznaczył, że jeśli nie powstanie nowy blok elektrowni jądrowej w Paksu, to zależność energetyczna Węgier od Rosji jeszcze wzrośnie. Stanowisko rządu węgierskiego jest jego zdaniem jednoznaczne: „Nie chcemy, żeby Rosjanie przeszli przez Karpaty”.

Dodał, że uczciwe, oparte na wzajemnym szacunku stosunki między dwoma krajami są w interesie gospodarki węgierskiej.

RS, PAP