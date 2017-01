Obama skrytykował Kongres w sprawie Guantanamo

Kończący swą kadencję prezydent USA Barack Obama ostro skrytykował w czwartek Kongres za działania, które doprowadziły do tego, że budzące kontrowersje więzienie w Zatoce Guantanamo na Kubie wciąż pozostaje otwarte.

W liście wystosowanym do Senatu oraz Izby Reprezentantów Obama podkreślił, że działania Kongresu, które uniemożliwiają przeniesienie osadzonych w bazie Guantanamo do więzień w Stanach Zjednoczonych, nie mają sensu.

„Żadna osoba do tej pory nie zbiegła z naszych więzień o zaostrzonym rygorze i więzień wojskowych” – podkreślił Obama.

Wcześniej Pentagon poinformował, że w czwartek z Guantanamo zwolniono kolejnych czterech więźniów. Jeden z nich, Jubran bin Saad bin Waza al-Qahtani został odesłany do swojej ojczyzny – Arabii Saudyjskiej. Narodowości i tożsamości pozostałych osób nie podano. Po tym transferze w więzieniu na Kubie przebywa 41 osadzonych.

Prezydent USA Barack Obama obiecał podczas swej kampanii wyborczej osiem lat temu, że zamknie krytykowane przez obrońców praw człowieka oraz państwa europejskie więzienie w Guantanamo. Administracja USA tłumaczyła wielokrotnie, że dotychczas się to nie udało, bo Kongres co roku blokował postawienie więźniów przed sądami federalnymi i ich przyjazd do USA.

Prezydent elekt Donald Trump, który w piątek zostanie zaprzysiężony na 45. prezydenta USA, sprzeciwia się dalszemu zwalnianiu stamtąd więźniów. W czasie kampanii Trump zapowiadał, że jako prezydent utrzyma więzienie na Kubie.

RS, PAP