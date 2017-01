9 osób uratowano, 23 zaginione w zasypanym hotelu

9 osób uratowanych, 5 ofiar śmiertelnych i 23 osoby zaginione – taki najnowszy bilans zejścia lawiny na hotel w Abruzji podały w sobotę władze w mieście Pescara. W ostatnich godzinach ratownicy wydobyli z ruin trzy żywe osoby i ciała dwóch ofiar. Dwie osoby czekają na wydobycie spod gruzów.

Akcja ratunkowa w rumowisku hotelu Rigopiano trwa nieprzerwanie od nocy ze środy na czwartek.

Szef włoskiej Obrony Cywilnej Fabrizio Curcio powiedział mediom, że następne dwie osoby czekają na wydobycie spod gruzów.

Pracujący na miejscu zdarzenia strażacy powiedzieli mediom, że mają następne sygnały dochodzące spod śniegu i ruin budynku.

– Sprawdzamy je. To mogą być żywi ludzie, ale możliwe jest i to, że to konstrukcja rusza się pod naporem śniegu – wyjaśnił szef straży Alberto Maiolo z centrum operacyjnego w pobliskiej miejscowości Penne. – Musimy poruszać się z wielką ostrożnością, ponieważ sytuacja na miejscu jest niebezpieczna także dla nas – przyznał.

Przy użyciu specjalistycznych urządzeń ratownicy szukają śladów telefonów komórkowych, które mogłyby naprowadzić ich na uwięzionych ludzi.

RS, PAP