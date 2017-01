Trump przyjmie w piątek premier Theresę May

Pierwszym przywódcą zagranicznym, jakiego przyjmie prezydent USA Donald Trump, będzie premier Zjednoczonego Królestwa Theresa May, która przybędzie do Waszyngtonu w piątek – poinformował w sobotę rzecznik Białego Domu, Sean Spicer.

Spicer nie podał, co dokładnie będzie tematem rozmów obojga polityków.

W ocenie brytyjskich mediów najważniejszą kwestią, jaka zostanie poruszona podczas spotkania, będzie porozumienie o wolnym handlu między W. Brytanią i Stanami Zjednoczonymi w związku z planowanym rozpoczęciem negocjacji o opuszczeniu przez W. Brytanię Unii Europejskiej.

Jak podaje brytyjski dziennik "The Guardian", Premier Theresa May "jest przeświadczona, iż uda się jej ubić interes", usunąwszy wpierw obawy, że strategia Trumpa "America first" (Najpierw Ameryka) "nie wchodzi w sprzeczność z planami zawarcia dwustronnej umowy gospodarczej między Londynem i Waszyngtonem", co będzie możliwe formalnie dopiero po wyjściu z EU.

Theresa May sądzi ponadto, iż już teraz obie strony mogą zdecydować się na dwustronne zniesienie barier – relacjonuje "The Guardian".

Informacja o przyszłotygodniowej wizycie premier May została potwierdzona przez prezydenta Trumpa podczas jego wystąpienia w siedzibie CIA w Langley w sobotę. Prezydent nie określił dokładnej daty, powiedział jedynie, że spotka się z May "w przyszłym tygodniu".

RS, PAP