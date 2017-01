Prezydenci USA i Meksyku spotkają się w Waszyngtonie

Do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Meksyku Enriquem Peną Nieto dojdzie 31 stycznia w Waszyngtonie – podał w sobotę rzecznik Białego Domu Sean Spicer. Rozmowy na najwyższym szczeblu poprzedzi spotkanie delegacji rządowych w stolicy USA.

Odbędzie się ono w dniach 25-26 stycznia – zaznaczył Spicer. Uzgodnienia w tej sprawie zostały poczynione podczas sobotniej rozmowy telefonicznej Trumpa z Peną Nieto.

Wśród tematów rozmów wymienia się kwestie związane z handlem dwustronnym i migracją oraz sprawy bezpieczeństwa.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Donalda Trumpa obaj przywódcy zajmą się też zapewne uregulowaniem spraw związanych z umową o północnoamerykańskiej strefie wolnego handlu (NAFTA) zawartą w 1992 r. pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem – pisze w komentarzu Reuters.

Prezydent Trump stoi na stanowisku, że jeśli nie uda się wynegocjować "sprawiedliwszej umowy", Stany Zjednoczonej powinny ją wypowiedzieć.

Najprawdopodobniej Trump i Pena Nieto będą też dyskutować o budowie muru na granicy z Meksykiem.

Donald Trump zapowiedział to podczas kampanii wyborczej i powtórzył 11 stycznia – podczas pierwszej po zwycięstwie w wyborach prezydenckich konferencji prasowej. Obiecał wtedy, że natychmiast po objęciu prezydentury przystąpi do rozmów z Meksykiem w sprawie budowy muru na granicy między obu krajami, co ma zapobiec nielegalnej imigracji. Powtórzył, że chce, by za budowę ostatecznie zapłacił Meksyk i wyraził pogląd, że firmy produkujące w Meksyku na eksport do USA powinny być objęte specjalnymi cłami.

RS, PAP