Francja: Pierwsza tura prawyborów w Partii Socjalistycznej

We Francji odbywa się w niedzielę pierwsza tura prawyborów w Partii Socjalistycznej, w której sympatycy lewicy będą wybierać spośród siedmiorga kandydatów. Jeden z nich będzie reprezentować socjalistów w majowo-kwietniowych wyborach prezydenckich.

Największe szanse na przejście do drugiej tury prawyborów ma 54-letni Manuel Valls. Obciąża go jednak spuścizna po bardzo niepopularnym prezydencie Francois Hollande'm, gdy był on premierem w jego rządzie w latach 2014-16, a wcześniej ministrem spraw wewnętrznych (2012-14) słynącym z autorytaryzmu.

Drugie miejsce zajmuje 54-letni Arnaud Montebourg, w latach 2012-14 minister gospodarki, orędownik protekcjonizmu gospodarczego pod hasłem "made in France". Dał się poznać jako zagorzały krytyk rajów finansowych i rygoryzmu fiskalnego wymaganego przez Komisję Europejską.

Do niedzielnych prawyborów nie stanęli natomiast dwaj potencjalnie groźni dla socjalistów politycy związani z lewicą: 39-letni Emmanuel Macron, były minister gospodarki i przemysłu Hollande'a (2014-16), przedstawiający się jako centrysta, którego popularność szybko rośnie, mimo że nigdy nie piastował on stanowiska pochodzącego z wyboru. Drugim jest weteran skrajnej, eurosceptycznej lewicy, eurodeputowany Jean-Luc Melenchon, który ma swój twardy elektorat: w ostatnich wyborach prezydenckich w 2012 roku zajął 4. miejsce.

Z sondaży wynika jednak, że wyłoniony w prawyborach kandydat lewicy najprawdopodobniej odpadnie w pierwszej turze głosowania w kwietniu, a w maju Francuzi dokonają wyboru między reprezentującym prawicę Francois Fillonem a Marine Le Pen ze skrajnie prawicowego Frontu Narodowego.

RS, PAP