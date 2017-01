7 turystów nie dojechało do hotelu Rigopiano, bo im odradzono

7 turystów nie dojechało do hotelu Rigopiano w Abruzji we Włoszech w ubiegłą środę, na kilka godzin przed tym, gdy zeszła tam lawina. Uczestnicy tej wyprawy powiedzieli agencji Ansa, że to kierownictwo hotelu odradziło im przyjazd z powodu złych warunków pogodowych.

25-letni mieszkaniec okolic miasta Pescara Pierluigi Nobilio wyjaśnił, że z rodziną i znajomymi wyruszyli w środę rano w kierunku hotelu, gdzie mieli świętować urodziny córki.

– Z hotelem kontaktowaliśmy się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej, bo linie telefoniczne tam nie działały. Napisali do nas, że dojazd na miejsce jest trudny z powodu śniegu i dodali, że pług śnieżny ma przyjechać po południu – relacjonował młody Włoch.

– Postanowiliśmy mimo to pojechać, aby nie stracić pieniędzy za rezerwację miejsc – dodał.

Grupa turystów była już w odległości około 20 kilometrów od hotelu, kiedy po pierwszym silnym wstrząsie sejsmicznym w środę rano w środkowych Włoszech otrzymała z hotelu następną informację.

– Napisali nam, że możemy nie przyjeżdżać i że nie stracimy pieniędzy. Wtedy postanowiliśmy zrezygnować z dalszej drogi. Teraz moglibyśmy być pod lawiną- powiedział rozmówca włoskiej agencji.

Bilans zejścia lawiny to 6 ofiar śmiertelnych i 23 osoby zaginione. Dziewięć osób wyciągnięto spod zawalonego budynku. Na miejscu nieprzerwanie trwa akcja ratunkowa.

