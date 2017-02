Neil Gorsuch nominowany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego USA

49-letni Neil Gorsuch, sędzia Sądu Apelacyjnego dla 10. Okręgu Federalnego z siedzibą w Denver, został przedstawiony we wtorek jako kandydat prezydenta USA Donalda Trumpa na nieobsadzone od roku stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Neil Gorsuch jest najmłodszym nominatem do tej instytucji od 1991 r., gdy prezydent George Bush mianował na to stanowisko sędziego SN Clarence'a Thomasa, wówczas 43-latka.

Gorsuch, absolwent Columbia University, Uniwersytetu Johna Harvarda i Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie obronił doktorat, jest znany ze swych konserwatywnych poglądów. Uważany jest za zwolennika tzw. oryginalizmu, tj. koncepcji twierdzącej, iż ustawa zasadnicza powinna być rozumiana i interpretowana tak, jak Ojcowie Założyciele by ją rozumieli – bez wszystkich późniejszych naleciałości i egzegezy prawnej wynikłej z historii.

Gorsuch uważany jest także za przeciwnika aborcji, chociaż nigdy nie wypowiadał się wprost w tej sprawie. Uważa się tak ze względu na poglądy wyrażone przez niego w książce „The Future of Assisted Suicide and Euthanasia”, gdzie broni niepodważalnego prawa do życia.

Mieszka w Boulder w stanie Colorado. Jest żonaty. Ma dwie córki – Emmę i Belindę.

RP, PAP